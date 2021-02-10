رئيس محكمة النقض ينعى القاضي مقبل شاكر





وأكد أن شاكر كان طالما رمزًا مشرفًا للقضاء المصري وصاحب مسيرة مشرفة في كافة مراحل تاريخه القضائي قدم خلالها كل غال وثمين في سبيل إعلاء كلمة الحق وتحقيق العدل والقسطاس بين أبناء مصرنا الغالية.

للفقيد الرحمة وللأسرة والقضاء المصري خالص العزاء

ينعى المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة أعضاء المجلس ونواب وقضاة محكمة النقض، ببالغ الحزن والأسى المرحوم المستشار الجليل مقبل شاكر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادى قضاة مصر الأسبق وشيخًا من شيوخ القضاء المصري الشامخ.