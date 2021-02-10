موسيماني: نتطلع لتحقيق الفوز على بالميراس والتتويج بالبرونزية

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مواجهة فريقه غدا أمام نظيره بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.





وأضاف موسيماني في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"نحن نحتاج إلى جميع اللاعبين في مباراة الغد أمام بالميرس، وسنعتبر غياب حسين الشحات وكهربا للإصابة".

وتابع :"جئنا إلى هنا كأبطال مصر وإفريقيا وهو الأمر الذي ينطبق على بالميراس بطل أمريكا الجنوبية، ولا اعتقد أن أي مدرب لا يفكر في الفوز الذي يخوضها

وواصل :"قدمنا إلى هنا لكي نفوز بالمباريات ونشعر بخيبة أمل في حال عدم تحقيق الفوز، وهو حال أي فريق".

وزاد :"لم نكن سعداء بالخسارة أمام بايرن ميونيخ ولدينا فرصة للفوز في مباراة الغد أمام بالميراس، وبغض النظر عن الأسماء وجئنا إلى هنا لكي نفوز بالمباريات التي نلعبها مثلما فزنا أمام الدحيل ولكن لم ننجح في تكرار ذلك أمام بايرن ميونيخ".

وواصل :"نؤمن بقدرتنا على تحقيق الفوز أمام بالميراس وكل شيء ممكن في كرة القدم".

وتطرق للحديث عن الفوارق بين أوروبا وإفريقيا :"كرة القدم تشكل أمرا عالميا وهناك العديد من الأمور التي تحدث على هذا الصعيد العالمي وتتأثر بهذه الأعمال".





وزاد :" هناك فروقات كبيرة بين قارة إفريقيا وأوروبا وليس العوامل المادية فقط فهناك اختلافات، فلا يمكن أن نكون أننا مثل ألمانيا في كرة القدم".





وأردف :"كرة القدم تعطينا الفرصة في اللعب والمنافسة ولهذا السبب الكثير من اللاعبين يلعبون في أوروبا فأفضل لاعب في إفريقيا يلعب في أوروبا".

وأضاف :"هناك العديد من الأمور التي تؤثر على كرة القدم ولا يمكن مقارنة إفريقيا بأوروبا فهناك مستويات مختلفة ولكن علينا أن نفهم بأننا نتحسن في هذ الأمر".

واستطرد :"هناك عوامل كثيرة في هذا الأمر مثل القطاع الطبي وتطوير المدينة ونأمل أن يتم تطوير ذلك في إفريقيا".





ورد موسيماني على عدم الانصياع لرأي الجماهير في تشكيل الفريق من مواقع التواصل الاجتماعي قائلا "|لا يمكن أن نحدد التشكيل استنادا لما يقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهناك الكثير من الناس التي تتواصل عبر هذه المواقع، فهي جيدة للتسويق وأمور أخرى".





وأشار :"نحن عبارة عن فريق كبير ولو طرح هذا السؤال على مدرب بايرن ميونيخ فبكل تأكيد لن يستمع إلى ما يقوله جمهور بايرن ميونيخ عبر مواقع التواصل".

وأردف :"نحن نحب مشجعينا ويعربون عن رأيهم ونحن نقدرهم ورأيت أن وجودهم في المباريات السابقة شجعنا وكانوا مسرورين ولم تطرح منهم أسئلة لماذا يتم إشراك هذا اللاعب وإخراج هذا اللاعب".

وزاد :"نحن لا نريد أن نكون سلبيين ومتحمسون لمباراة الغد أمام بالميراس ونسعى لتحقيق الفوز".





وأكمل :"نريد الحصول على الميدالية البرونزية وتركيزنا منصب في هذا الجانب، ولا ننظر إلى الجانب السلبي فأداء الفريق في المباراة الأولى كان جيد ونفس الأمر في المواجهة الثانية".





واختتم :"نبذل قصارى جهدنا في البطولة وأأمل في أن نعود مرة أخرى في العام المقبل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية".