محافظ شمال سيناء يكشف الوضع الأمني والمشروعات التنموية بالمحافظة (فيديو)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الوضع الأمني بشمال سيناء مستقر بشكل كبير وفي تحسن يومي.

وأضاف "شوشة"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن سيناء بأكملها تلقى دعم كامل من القيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية والحكومة، وتم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لإنشاء بنية تحتية تحقق طفرة في سيناء بأكملها.

وأكد محافظ شمال سيناء، أن سيناء سلة غذاء مصر بالكامل، وهناك أكثر من محور جاري العمل عليها، أهمها محور التنمية الاجتماعية يليه التنمية الزراعية والصناعية والتعدين والسياحية، لافتًا إلى أن مشكلة المياه والصرف الصحي كانت تمثل مشكلة للمناطق الحدودية بشكل عام، وشمال سيناء بشكل خاص، ولكن بدعم القيادة السياسية استطعنا تنفيذ 32 محطة تحلية مختلفة الاحجام لحل هذه المشكلة.

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