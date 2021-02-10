جامعة الجلالة تعلن بدء امتحانات قبول الفصل الدراسي الثاني

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
أعلنت جامعة الجلالة الأهلية، بدء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني، اليوم الأربعاء 10 فبراير، وغدًا الخميس 11 فبراير 2021، وذلك بعد أن تقدموا بأوراقهم على موقع التقديم الرسمي للجامعة.

وأضافت في بيان صحفي، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الطلاب، حيث تم تجهيز 5 قاعات للامتحانات بعدد إجمالي 80 جهاز كمبيوتر، مشيرة إلى أن اختبارات القبول تهدف إلى قياس مجموعة من المهارات والقدرات ومجالات المعرفة الضرورية للنجاح، حيث ستشمل اختبار بالقطاع التابع له البرنامج المتقدم إليه الطالب، واختبار تفكير نقدي واختبار في اللغة الإنجليزية، لتقييم الطالب على مدى إتقانه لمجموعة محددة من المهارات التي تعتبر حيوية في مجال الدراسة المتقدم إليه.

وعلى صعيد آخر، تقوم الجامعة باستقبال منح دراسية لنسبة 10% من الطلاب المقبولين سنويا، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الجدير بالذكر، تعد جامعة الجلالة واحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تأسست بعد سنوات من التخطيط والعمل الجاد لتوفير نظام تعليمي شامل، وفقا للمعايير الدولية، تطبق الجامعة نظاما تعليميا عالي الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.

واليكم فيديو توضيحي عن الاستعدادات النهائية لجامعة الجلالة: 
جامعة الجلالة تعلن بدء امتحانات قبول الفصل الدراسي الثاني
جامعة الجلالة تعلن بدء امتحانات قبول الفصل الدراسي الثاني

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