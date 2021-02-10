'الوطنية للصحافة': وقف التعيينات مؤقت.. ولائحة موحدة للمؤسسات القومية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:04 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ميسون أبو الحسن

قال المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن وقف التعيين في المؤسسات الصحفية القومية هو "وقف مؤقت"، وقرار من مجلس الوزراء وليس الهيئة، وذلك حتى إعادة هيكلة المؤسسات وتحسين أوضاعها المالية والإدارية.

وأضاف خلال لقاء مع الصحفيين، أن المؤسسات الصحفية القومية بها عدد ضخم من العاملين، يبلغ 4 آلاف صحفي و9 آلاف إداري، و7 آلاف عامل، وهو رقم ضخم يبلغ 20 ألفًا، مما يُشكل عبئًا على المؤسسات في ظل خطة التطوير التي تضعهل الهيئة لتقليل الديون وتحسين الوضع الاقتصادي.

وتابع: "المؤسسة التي ستقوم بتعيين أي شخص ستحاسبها الهيئة بشكل قاطع، وستعمل الهيئة على فتح التعيينات قريبًا، حتى لا نتعرض لأن تشيخ مهنة الصحافة؛ فنحتاج دائمًا لشباب الصحفيين والنوضوعات الصحفية الشابة، وسنختار المفء فقط'.

ولفت "الشوربجي" إلى أن الهيئة تعمل على وضع لائحة مالية وإدارية موحدة للمؤسسات الصحفية القومية، وبالفعل خاطبت الهيئة المؤسسات للنقاش وإبداء الملحوظات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وقف التعيين بالمؤسسات الصحفية عبدالصادق الشوربجي الوطنية للصحافة الفجر

أخبار تهمك

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ يومين

موسيماني يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الفيراري الذي لا يهدأ.. بيليات على رادار الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

بي إن سبورتس تُعلن إذاعة مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

منذ حوالي 8 ساعات

خاص- الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 5 ساعات

بكلمات قوية.. ميدو ينتقد أبو تريكة بعد إيقاف الشحات وكهربا

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد على هزيمة تاريخية للأحمر.. 8 معلومات لا تفوتك عن حكم مباراة الأهلي وبالميراس

منذ ساعة و 25 دقيقة

كان قريبا من الاعتزال.. مفاجأة كبرى بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

الهواري: قرار وقف التعيينات بالصحف القومية "ليس جديدًا"

"الوطنية للصحافة" تحسم أزمة وقف التعيين مع النقابة

اليوم.. "الوطنية للصحافة" تبحث أزمة وقف التعيين مع النقابة

رئيس الوطنية للصحافة: ديون الصحف القومية إرث ثقيل جدًا

بـ23 اختصاص.. "الوطنية للصحافة" تباشر أعمالها بالتشكيل الجديد

"عبدالصادق الشوربجي" يقدم مقترح لحل مشكلة ديون المؤسسات الصحفية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:59 ص

موسيماني يثير القلق في الأهلي

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

05:00 ص

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

08:19 ص

خاص- الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي

11:27 ص

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

09:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قبل الشمول المالى عالم شهادات.. شهادات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: برلمان.. أم ساحة محكمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 28.. « التوأم» عندما اعتذر المخرج والمنتج والمرشحات للبطولة عن المسلسل