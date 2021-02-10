'الشوربجي': المؤسسات الصحفية غنية بأصولها.. ولأول مرة لدينا بوابات إلكترونية بلغات مختلفة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:38 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ميسون أبو الحسن

قال المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة لأول مرة تدخل في ملفات شائكة وتقتحمها، خاصة ملف المديونيات والأصول المالية، مؤكدًا أن المؤسسات الصحفية القومية غنية بأصولها الثابتة.

وأضاف خلال لقاء بالصحفيين، أن الهيئة شكّلت لجنة للاستثمار، وقامت بعمل حصر للأصول الثابتة، وفوجئت بوجود أصول ثابتة ليس لعا عقود ملكية، وبدأت الهيئة في عمل عقود للأصول الثابتة، وتحديد تاريخها وتحديد مشاكلها، وقامت بتقسيمها إلى أصول ثابتة نظيفة وأصول ثابتة بها معوقات، وبدأت في دراسة هذه المعوقات.

وأكد "الشوربجي" أن المؤسسات الصحفية القومية تعاني من مشكلات وأزمات مالية منذ سنوات، وديون بدأت بالفعل في جدولتها بنكيًا، لافتًا إلى وجود مؤسسات أنها هذه الديون بالفعل.

وأوضح "الشوربجي" أن الهيئة منذ بداية عملها، بدأت في دراسة تطوير البوابات الإلكترونية للمؤسسات الصحفية القومية، خاصة وأن عدد من البوابات تعرض لاتختراق من بعض الأشخاص غير الأسوياء، الءين أرادوا أن ينشروا بعض الأخبار المغلوطة عن مصر، ولكن نجحت الهيئة في مواجهة ذلك، وقامت بتأمين هذه المواقع الإلكترونية.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن المؤسسات الصحفية القومية لديها إمكانيات هائلة من الصحفيين والإداريين، ولكن كلٌ يعمل في جزر منعزلة، ودةر الهيئة هو جمع الشتات، والعمل بيد واحدة.

وشدد "الشوربجي" على أن الهيئة أصبح لديها لأول مرة، عددًا من البوابات الإلكترونية الناطقة بلغات أجنبية للإصدارات، مثل الإيجبشن جازيت، واللروجريه، والأهرام ويكلي، والأهرام إبدو، والتي لها دور أساسي وهو مخاطبة العالم والغرب، بالإضافة إلى بوابة جديدة لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وهو أكبر مركز بحثي في الشرق الأوسط والوطن العربي.

وأكد "الشوربجي" أنه داعم قوي للبوابات الإلكترونية، وأن الهيئة لديها قدرات وأفكار داخل المؤسسات ستقوم باستغلالها من أجل ذلك التطوير.

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عبدالصادق الشوربجي الوطنية للصحافة المؤسسات الصحفية القومية الفجر

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