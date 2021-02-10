محمد حسني يكشف عن سبب غيابه عن العرض الخاص لفيلم "شاومينج"

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

أعلن الفنان محمد حسني عن سبب تغيبه عن عرض الخاص لفيلمه الجديد "شاومينج"، الذي أقيم مساء أمس، في أحد المراكز التجارية بالتجمع الخامس، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب محمد حسني أمس منشورًا قال فيه :"النهاردة كان العرض الخاص لفيلم شاومينج، يعز عليا إني مقدرتش أكون موجود وده بسبب الاصابة بكورونا، والحمد والشكر لله وبفضل الله في مرحلة التعافي منها".

وأضاف محمد حسني قائلاً: "ألف مبروك لكل كتيبه وصناع فيلم شاومينج وبالتوفيق إن شاء الله، ربنا يحفظنا جميعا ويرفع عنا الوباء، خلوا بالكم من نفسكم، ربنا يحفظكم".

فيلم "شاومينج" بطولة بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، نشوى مصطفى، سامي مغاوري، أحمد حلاوة، حامد الشراب، توني ماهر، أحمد سلطان، سارة درزاوي، طاهر أبو ليلة، ياسر الطوبجي، يوسف حسام، محمود فارس، يوسف وليد يوسف، محمد حسني، سعاد القاضي، وهو من إنتاج أيمن يوسف، والفيلم يتناول ظاهرة الغش في الثانوية العامة، ولكن فى إطار كوميدي ساخر.

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