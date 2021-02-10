الجمعة.. عرض مسرحية "اللوكاندة" لأشرف عبد الباقي عبر DMC

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تُعرض قناة "DMC" يوم الجمعة المُقبلة مسرحية "اللوكاندة" للفنان أشرف عبد الباقي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.



مسرحية "اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي، دينا محسن، حمدي الميرغني، دياب، إبرام سمير، مريم البحراوي، ياسين سمير، محمد حسن، أميرة حافظ، شريف حسني، نورهان منصور، وهي من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمد سامي، والأغاني من كلمات أيمن بهجت قمر، تصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، ملابس هالة زهوى، موسيقى أحمد الموجي، فكرة وإخراج أشرف عبد الباقي.



والمسرحية تدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة بينهم، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر.