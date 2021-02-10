مواجهات الجولة ال11 للمجموعة الاولي بالقسم الثالث
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:30 ص
عاطف الشعيني
تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم مواجهات الجولة الحادية عشر للمجموعة الاولي في دوري القسم الثالث، والتي يشرف علي تنظيمها منطقة أسوان لكرة القدم.
وتستهل مباريات الجولة، بمواجهة فريق المدين المنورة، امام نظيره فريق نادي التحرير، في مباراة تحمل عنوان"الانفراد بالصدارة" والتي يستضيفها ملعب المدينة المنورة بالقصر.
فيما يحل فريق نادي النصر للتعدين ضيفا ثقيله علي نظيره فريق نادي قوص، الباحث عن فوز يضمن له البقاء بالمنطقة الدافئة.
ويواجه فريق نادي الاقصر، علي ملعبه ووسط جماهيره، فريق نادي الجمهورية بدراو، ويامل الاقصر في تحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو صدارة المجموعة.
ويستضيف فريق مركز شباب ادفو، نظيره فريق نادي وادي النيل، في مباراة مكافئة نسبيا بين الفريقين، اللذان يبحثون عن الفوز ومواصلة التواجد بمنطقة المنافسة.
ويحل نادي ابو الريش ضيفا علي نظيره فريق نادي الشبان المسلمين باسنا، في مباراة خارج التوقعات لاسيما وان الفريقات يتعادلان في عدد النقاط وترتيب المراكز بجدول المجموعة.
وتختتم مواجهات الجولة غدا الخميس بمواجهة فىدريق نادي الهلال امام فريق مركز شباب الزهراء التي يستضيفها ملعب المدينة الشبابية بالطود.
ترتيب المجموعة
1_ المدينة المنورة 22 نقطة
2_التحرير22 نقطة
3_التعدين 18 نقطة
4_الاقصر18 نقطة
5_ادفو 15 نقطة
6_وادي النيل 13 نقطة
7_قوص 11 نقطة
8_شبان اسنا 11نقطة
9_ابوالريش 11 نقطة
10_الزهراء 9 نقاط
11_جمهورية دراو 8 نقاط
12_الهلال 5 نقاط
وتستهل مباريات الجولة، بمواجهة فريق المدين المنورة، امام نظيره فريق نادي التحرير، في مباراة تحمل عنوان"الانفراد بالصدارة" والتي يستضيفها ملعب المدينة المنورة بالقصر.
فيما يحل فريق نادي النصر للتعدين ضيفا ثقيله علي نظيره فريق نادي قوص، الباحث عن فوز يضمن له البقاء بالمنطقة الدافئة.
ويواجه فريق نادي الاقصر، علي ملعبه ووسط جماهيره، فريق نادي الجمهورية بدراو، ويامل الاقصر في تحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو صدارة المجموعة.
ويستضيف فريق مركز شباب ادفو، نظيره فريق نادي وادي النيل، في مباراة مكافئة نسبيا بين الفريقين، اللذان يبحثون عن الفوز ومواصلة التواجد بمنطقة المنافسة.
ويحل نادي ابو الريش ضيفا علي نظيره فريق نادي الشبان المسلمين باسنا، في مباراة خارج التوقعات لاسيما وان الفريقات يتعادلان في عدد النقاط وترتيب المراكز بجدول المجموعة.
وتختتم مواجهات الجولة غدا الخميس بمواجهة فىدريق نادي الهلال امام فريق مركز شباب الزهراء التي يستضيفها ملعب المدينة الشبابية بالطود.
ترتيب المجموعة
1_ المدينة المنورة 22 نقطة
2_التحرير22 نقطة
3_التعدين 18 نقطة
4_الاقصر18 نقطة
5_ادفو 15 نقطة
6_وادي النيل 13 نقطة
7_قوص 11 نقطة
8_شبان اسنا 11نقطة
9_ابوالريش 11 نقطة
10_الزهراء 9 نقاط
11_جمهورية دراو 8 نقاط
12_الهلال 5 نقاط