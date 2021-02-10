عاجل .. انخفاض حاد في مستويات التضخم لإجمالي الجمهورية

أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، تراجعات حادة في معدلات أسعار المستهلكين خلال شهر يناير بما يتماشي مع توقعات المحللين.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيانا له، " إجمالي اسعار المستهلكين على مستوي الجمهورية انكمش 0.4% عن شهر ديسمبر 2020."

وكانت اسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية شهدت ارتفاعات قوية منذ بداية شهر شهر أكتوبر إلا أنها بدأت في اخذ مسارها الهابط.

وتابع الجهاز في بيانه، " انخفاض اسعار التضخم يعود بالأساس للتراجعات الحادة في اسعار مجموعة الخضروات بنسبة سالب 20.4%، لاضافة إلى بعد الهبوط في اسعار الملابس ومجموعة الفنادق".

وأضاف الجهاز، كان يوجد ارتفاع ملحوظ في اسعار بعض السلع مثل الايجار وللحوم والدواجن وايجار المنزل ولكن لم يؤثر على اسعار المستهلكين.

وتوقع عدد من الخبراء أن يسجل معدلات التضخم هبوطا حاد خلال شهر يناير على ان يعاود الارتفاعات بحلول شهر فبراير.

وساعدت معدلات التضخم المنخفض البنك المركزي في تخفيض اسعار الفائدة بشكل قوي؛ لتشجيع على الاستثمار.