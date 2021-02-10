عاجل .. انخفاض حاد في مستويات التضخم لإجمالي الجمهورية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:30 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
محمد عصام

أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، تراجعات حادة في معدلات أسعار المستهلكين خلال شهر يناير بما يتماشي مع توقعات المحللين.

 

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيانا له، " إجمالي اسعار المستهلكين على مستوي الجمهورية انكمش 0.4% عن شهر ديسمبر 2020."

 

 

وكانت اسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية شهدت ارتفاعات قوية منذ بداية شهر  شهر أكتوبر إلا أنها بدأت في اخذ مسارها الهابط.

 

وتابع الجهاز في بيانه، " انخفاض اسعار التضخم يعود  بالأساس  للتراجعات الحادة في  اسعار مجموعة الخضروات بنسبة سالب 20.4%، لاضافة إلى بعد الهبوط  في اسعار الملابس ومجموعة الفنادق".

 

وأضاف الجهاز، كان يوجد ارتفاع ملحوظ في اسعار بعض السلع مثل الايجار  وللحوم والدواجن  وايجار المنزل ولكن لم يؤثر على اسعار المستهلكين.

 

وتوقع عدد من الخبراء أن يسجل معدلات التضخم هبوطا حاد خلال شهر يناير على ان يعاود الارتفاعات بحلول شهر فبراير.

 

وساعدت معدلات التضخم المنخفض البنك المركزي في تخفيض اسعار الفائدة بشكل قوي؛ لتشجيع على الاستثمار.

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معدلات التضخم في مصر التضخم اسعار التضخم في مصر

أخبار تهمك

موسيماني يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي غاضب بسبب مباراة بايرن ميونخ

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

منذ أقل من ساعتين

بكلمات قوية.. ميدو ينتقد أبو تريكة بعد إيقاف الشحات وكهربا

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى الفقي كشف مصير صفقة القرن بعد رحيل ترامب

منذ أقل من ساعتين

كان قريبا من الاعتزال.. مفاجأة كبرى بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ يوم

بعد إحالته للجنايات.. تعرف على العقوبة التي تنتظر طبيب الأسنان المتحرش (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 16 ساعة

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 16 ساعة

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ حوالي 13 ساعة

الفيراري الذي لا يهدأ.. بيليات على رادار الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

17.5 % معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر أكتوبر

"التعليم والبطاطس".. وراء إرتفاع معدلات التضخم فى أكتوبر الماضى

التعبئة و الإحصاء: معدلات التضخم تعاود الارتفاع مجددًا في فبراير

تراجع معدل التضخم 8.9% خلال يونيو الماضي

عاجل.. تراجع جديد لمستويات التضخم في مصر خلال سبتمبر الماضي

ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال مارس الماضي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:59 ص

موسيماني يثير القلق في الأهلي

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

05:00 ص

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

08:19 ص

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

09:16 م

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

08:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع