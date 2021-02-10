تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن مرض "كوفيد طويل الأمد"

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من مرض "كوفيد طويل الأمد" والاهتمام بالذين يعانون منه وتأهيلهم، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وطالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بإجراء مزيد من البحوث حول مرض "كوفيد طويل الأمد"، موضحًا أنّه مع تحول الاهتمام الى حملات التلقيح، "لا ينبغي إهماله".

وقال غيبريسوس، إن تأثير كوفيد طويل الأمد على المجتمع والاقتصاد بدأ يصبح جليا، وعلى الرغم من تعزيز مستوى البحث إلا أنه "لا يزال غير كاف"، على حد قوله.

وكانت الطبيبة البريطانية، غايل كارسون، حذرت العاملة في الاتحاد الدولي للعدوى التنفسية الحادّة، من أنّ "كوفيد طويل الأمد يمكن أن يصبح جائحة فوق الجائحة".

ولفت كارسون، إلى أن كوفيد طويل الأمد لدى الأطفال "كان أقلّ ملاحظة" مما هو عليه الأمر بالنسبة لدى البالغين.

وأشارت الدراسات، إلى أن حالة واحدة من كل 10 قد تعاني من أعراض طويلة الأمد بعد شهر من الإصابة، ما يعني أن الملايين معرضون للمعاناة من مرض " كوفيد طويل الأمد" المستمر.