أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 10-2-2021 بجميع البنوك

حققت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري استقرار في بداية تعاملات اليوم الاربعاء 10-2-2021 بالبنوم المصرية.

واستقر سعر الدولار في تعاملات الامس الثلاثاء، بعد أن شهد خسائر واسعة طوال تعاملات اول ايام الاسبوع والاسبوع الماضي وصلت إلى 6 قروش.



وسجل سعر الدولار م 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع في بنك مصر، في البنك الأهلي إلي مستوي 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، وهي ايضا نفس الأسعار التي حققها في بنوك العربي الافريقي واتش اس بي سي و كريدي أجريكول بنك بلوم.

وحقق في بنوك كلا من التجاري الدولي والمصرف المتحد وبنك الإسكندرية وبنك قطر الوطني إلى 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع.

وسجل اقل اسعار البيع في المصرف العربي الدولي عند 15.69 جنيه مقابل 15.96 جنيه للشراء.