جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة القادمة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:21 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
يشتد الصراع على صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم 2020-2021، بعد مرور 12 جولة حتي الآن، ويأتي على رأس قائمة الهدافين الثنائي يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الزمالك، وأحمد سمير جناح طلائع الجيش، برصيد 6 أهداف لكل منهم.


ويأتي خلفهما الثنائي حسام حسن مهاجم سموحة، ورمضان صبحي جناح بيراميدز، برصيد خمس أهداف، ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة الثالثة عشر، وهم:

1- يوسف إبراهيم صانع ألعاب الزمالك - 6 أهداف.
2- أحمد سمير جناح طلائع الجيش - 6 أهداف.
3- حسام حسن مهاجم سموحة - 5 أهداف.
4- رمضان صبحي جناح بيراميدز - 5 أهداف.
5- محمد شريف مهاجم الأهلي - 5 أهداف.
6- محمود عبدالمنعم كهربا جناح الأهلي - 4 أهداف.
7- أشرف بن شرقي جناح الزمالك - 4 أهداف.
8- مروان حمدي مهاجم الزمالك - 4 أهداف.
9- حميد ماو مهاجم الإنتاج الحربي - 4 أهداف.
10- عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش - 4 أهداف.
11- حسام حسن مهاجم سموحة - 4 أهداف.
12- رزاق سيسيه مهاجم الإتحاد السكندري - 4 أهداف.
13- أحمد رفعت لاعب وسط المصري - 4 أهداف.
14- عمر كمال عبدالواحد لاعب وسط المصري - 4 أهداف.
15- شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا - 4 أهداف.
16- شريف دابو لاعب وسط سيراميكا كليوباترا - 4 أهداف.

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