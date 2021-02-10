أبرزها "زيادة القدرة على السمع".. تعرف على فوائد وأهمية الريش للطيور

ننشر لكم في السطور التالية أهمية وفوائد الريس للطيور، حيث أن الريش يعمل على تدفئة الطيور ويجعلها أكثر قدرة على تسلق الأشجار ولديها قدرة مذهلة على السمع وخلافه.





تدفئة الطيور

يعمل الريش في الطيور على تدفئتها ويحميها من الجو قارص البرودة ويحافظ على درجة حرارة الجسم ففي درجةا لحرارة العالية نشاهد الطيور تقوم بنتف ريشها لكي يتغلغل الهواء بداخلها.





مهم للسباحة والغوص

الطيور المائية يساعدها الريش في العوم والغوص كالبطريق، حيث يستخدم الاجنحة كزعانف صلبة للسير الغوص في الماء.





الطفو على السطح

تحبس الطيور الهواء في ريشها الداخلي الناعم، وذلك من أجل الطفو على الماء فوق السطح، كما يعمل الريش في هذا الحين على حماية الجلد والجسم من برودة الماء، وانخفاض درجة حرارتها.





استخدام الريش كحذاء تزلج

هناك طيور تعيش في أجواء باردة ومثلجة، ويوجد ريش حول قدها لحمايتها من البرد ويشبه هذا الريش حذاء التزلج بشكل كبير.





تسلق الأشجار

تستخدم الطيور الريش في الزيل لتسلق الأشجار والحصول على الطعام ومن ينهما نقار الخشب.





قوة السمع

تستخدم بعض الطيور ريشها من أجل زيادة القدرة على السمع، وذلك في الطيور المفترسة، مثل البوم، التي تحوي ريش كثيف في وجها، وفوق أذنيها، من أجل زيادة القدرة على تجميع أصوات الفريسة وتحديدها بدقة، ومن ثم الهجوم عليها.





الإحساس

الريش يساهم الطيور على الشعور الإحساس، نظرا لانه يحتوي على نهايات عصبية متصلة بالجسم الخاص بالطيور، فتعتمد الطيور عليها في تحفيز الأعصاب.





يساعد في عملية الهضم

الطيور التي تأكل الأسماك مثلاً تستخدم الريش لتبطين الجهاز الهضمي، وحماية أمعائها من عظام السمك الحادة التي قد تصيب الأمعاء بالجروح.





بناء العش

تستخدم الطيور خاصة الطيور المائية الريش في تبطين العش الخاص بها، وذلك من أجل الحفاظ على البيض الخاص بها دافئ وتوفر لأجنتها الصغيرة عش ناعم املس.





نقل الماء

تتمكن العديد من الطيور من حفظ الماء في الريش المتواجد في بطنها، من أجل توصيل الماء لبيضها أو جنينها المولود حديثاً.



