أبرزها "زيادة القدرة على السمع".. تعرف على فوائد وأهمية الريش للطيور

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:38 ص
بوابة الفجر
ننشر لكم في السطور التالية أهمية وفوائد الريس للطيور، حيث أن الريش يعمل على تدفئة الطيور ويجعلها أكثر قدرة على تسلق الأشجار ولديها قدرة مذهلة على السمع وخلافه.

تدفئة الطيور
يعمل الريش في الطيور على تدفئتها ويحميها من الجو قارص البرودة ويحافظ على درجة حرارة الجسم ففي درجةا لحرارة العالية نشاهد الطيور تقوم بنتف ريشها لكي يتغلغل الهواء بداخلها.

مهم للسباحة والغوص
الطيور المائية يساعدها الريش في العوم والغوص كالبطريق، حيث يستخدم الاجنحة كزعانف صلبة للسير الغوص في الماء.

الطفو على السطح
تحبس الطيور الهواء في ريشها الداخلي الناعم، وذلك من أجل الطفو على الماء فوق السطح، كما يعمل الريش في هذا الحين على حماية الجلد والجسم من برودة الماء، وانخفاض درجة حرارتها.

استخدام الريش كحذاء تزلج
هناك طيور تعيش في أجواء باردة ومثلجة، ويوجد ريش حول قدها لحمايتها من البرد ويشبه هذا الريش حذاء التزلج بشكل كبير.

تسلق الأشجار
تستخدم الطيور الريش في الزيل لتسلق الأشجار والحصول على الطعام ومن ينهما نقار الخشب.

قوة السمع
تستخدم بعض الطيور ريشها من أجل زيادة القدرة على السمع، وذلك في الطيور المفترسة، مثل البوم، التي تحوي ريش كثيف في وجها، وفوق أذنيها، من أجل زيادة القدرة على تجميع أصوات الفريسة وتحديدها بدقة، ومن ثم الهجوم عليها.

الإحساس
الريش يساهم الطيور على الشعور الإحساس، نظرا لانه يحتوي على نهايات عصبية متصلة بالجسم الخاص بالطيور، فتعتمد الطيور عليها في تحفيز الأعصاب.

يساعد في عملية الهضم
الطيور التي تأكل الأسماك مثلاً تستخدم الريش لتبطين الجهاز الهضمي، وحماية أمعائها من عظام السمك الحادة التي قد تصيب الأمعاء بالجروح.

بناء العش
تستخدم الطيور خاصة الطيور المائية الريش في تبطين العش الخاص بها، وذلك من أجل الحفاظ على البيض الخاص بها دافئ وتوفر لأجنتها الصغيرة عش ناعم املس.

نقل الماء
تتمكن العديد من الطيور من حفظ الماء في الريش المتواجد في بطنها، من أجل توصيل الماء لبيضها أو جنينها المولود حديثاً.

إصدار اصوات ليلية
تعرف بالأصوات المكتومة، وهي أصوات ليلية حث تستطيع الطيور أن تصطاد ليلاً، مثل البوم مثلاً فيستخدم البوم أجنحته لكي يكتم أصواتها وخاصة عندما تقترب من فريستها.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 14 ساعة

كان قريبا من الاعتزال.. مفاجأة كبرى بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يثير القلق في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ يوم

نجم الأهلي غاضب بسبب مباراة بايرن ميونخ

منذ ساعة

بعد إحالته للجنايات.. تعرف على العقوبة التي تنتظر طبيب الأسنان المتحرش (فيديو)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الفيراري الذي لا يهدأ.. بيليات على رادار الدوري المصري

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من الأهلي ضد حسين الشحات وكهربا

منذ حوالي 7 ساعات

بكلمات قوية.. ميدو ينتقد أبو تريكة بعد إيقاف الشحات وكهربا

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:59 ص

موسيماني يثير القلق في الأهلي

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

08:19 ص

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

05:00 ص

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

09:16 م

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

08:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع