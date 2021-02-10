شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الأربعاء 10 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأربعاء نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس شديد البرودة على شمال الصعيد.
- طقس بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود امتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

بيان بدرجات الحرارة
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 13 والعظمى 25
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 25
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 13 والعظمى 25
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 13 والعظمى 24
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 14 العظمى 20
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 11 والعظمى 23
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 15 العظمى 21
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 14 والعظمى 21
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 25
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 26
درجات الحرارة في السويس الصغرى 13 والعظمى 25
درجات الحرارة في العريش الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة في رفح الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 14 والعظمى 25
درجات الحرارة في نخل الصغرى 11 والعظمى 24
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 17 والعظمى 26
درجات الحرارة في طابا الصغرى 15 والعظمى 23
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 08 والعظمى 22
درجات الحرارة في الطور الصغرى 13 والعظمى 25
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 28
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 15 والعظمى 29
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 28
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 11 والعظمى 26
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 26
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 10 والعظمى 27
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 09 والعظمى 27
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 11 والعظمى 28
درجات الحرارة في قنا الصغرى 12 والعظمى 29
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 13 والعظمى 30
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 14 والعظمى 31
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 30
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 30
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 18 والعظمى 27
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 27
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 17 والعظمى 26
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 26

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