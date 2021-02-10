جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الشاعر الروسي بوريس ليونيدوفيتش باسترناك

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:54 ص
بوريس ليونيدوفيتش باسترناك
بوريس ليونيدوفيتش باسترناك
احتفل محرك البحث جوجل، بذكرى ميلاد الكاتب والشاعر الروسي بوريس ليونيدوفيتش باسترناك، والذي عرف في الغرب بروايته المؤثرة عن الاتحاد السوفيتى بعنوان "الدكتور زيفاجو".

ووضع محرك البحث جوجل صورة للشاعر الروسي على صدارة محرك البحث، وعند الضغط عليها تحولك إلى مئات الروابط التي تتحدث عن الشاعر الروسي.

وولد بوريس ليونيدوفيتش باسترناك فى الـ 10 من فبراير عام 1890، وتوفى فى الـ 30 من مايو عام 1960، واشتهر فى بلاده كشاعر مرموق، وتعد مجموعته "حياتى الشقيقة" من أهم المجموعات الشعرية التى كتبت بالروسية فى كل القرن العشرين.

وكان تحول والده إلى الديانة المسيحية قد أثر كثيرا على بوريس، والكثير من أشعاره تعكس مواضيعًا مسيحية بوضوح.

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