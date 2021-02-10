كواليس رفض نجم برشلونة عرض ميلان
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن أحد مدافعي برشلونة الإسباني رفض الانتقال إلى ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن اسم جونيور
فيربو نجم برشلونة ارتبط بالرحيل في يناير الماضي من أجل الحصول على دقائق أكثر
للمشاركة في ظل ابتعاده عن حسابات الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا.
وأكد الموقع الإيطالي أن ميلان حاول التعاقد مع فيربو
في الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء لكن فشلت الصفقة.
وأوضح الموقع الإيطالي أن فيربو رفض الرحيل عن إسبانيا
بشكل عام لأسباب شخصية كما أن برشلونة رفض الصفقة بسبب أنه لن يكون قادرًا على تعويضه
بلاعب آخر في الميركاتو الشتوي.
وألمح الموقع الإيطالي أن فيربو حصل على عرض آخر من آرسنال
الإنجليزي في الشتاء الماضي لكنه منح المدفعجية نفس رد ميلان مما يعني أنه صادق ولم
يرفض ميلان كفريق لكن لأسباب شخصية.
وأفاد الموقع الإيطالي بأن فيربو يتطلع بالفعل للرحيل
عن برشلونة في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لكن هدفه سيكون الانتقال إلى نادي
يلعب معه بشكل أساسي.
ولفت الموقع الإيطالي أن هذا الأمر غير متوفر في ميلان
بسبب وجود الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز.