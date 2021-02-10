كواليس رفض نجم برشلونة عرض ميلان

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن أحد مدافعي برشلونة الإسباني رفض الانتقال إلى ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن اسم جونيور فيربو نجم برشلونة ارتبط بالرحيل في يناير الماضي من أجل الحصول على دقائق أكثر للمشاركة في ظل ابتعاده عن حسابات الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا.

وأكد الموقع الإيطالي أن ميلان حاول التعاقد مع فيربو في الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء لكن فشلت الصفقة.

وأوضح الموقع الإيطالي أن فيربو رفض الرحيل عن إسبانيا بشكل عام لأسباب شخصية كما أن برشلونة رفض الصفقة بسبب أنه لن يكون قادرًا على تعويضه بلاعب آخر في الميركاتو الشتوي.

وألمح الموقع الإيطالي أن فيربو حصل على عرض آخر من آرسنال الإنجليزي في الشتاء الماضي لكنه منح المدفعجية نفس رد ميلان مما يعني أنه صادق ولم يرفض ميلان كفريق لكن لأسباب شخصية.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن فيربو يتطلع بالفعل للرحيل عن برشلونة في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لكن هدفه سيكون الانتقال إلى نادي يلعب معه بشكل أساسي.

ولفت الموقع الإيطالي أن هذا الأمر غير متوفر في ميلان بسبب وجود الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز.

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