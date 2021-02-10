محمد سامي يشوق جمهوره ومحبيه لمسلسل "نسل الأغراب"

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:42 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
يحرص المخرج محمد سامى على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر محمد سامى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له من كواليس مسلسل نسل الأغراب، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.


يذكر أن آخر أعمال محمد سامى إخراجه وتأليفه لمسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.

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