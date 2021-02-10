لليوم الثاني.. حي عين شمس يشن حملة لغلق الصيدليات المخالفة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:19 ص
جانب من الحملات
جانب من الحملات
إسماعيل منطاوي
قاد اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي عين شمس، وبمعاونة العميد عصام لطفي سكرتير عام الحي، وكلا من قيادات شرطه المرافق واللواء مساعد الفرقه والعميد مأمور قسم شرطه عين شمس، والمباحث الجنائيه والحماية المدنيه والهيئة العامه لنظافه وتجميل القاهرة، وإدارات الصحة والطب البيطري والتموين والصحة والسلامة المهنية والطب الوقائي ومكافحة العدوي، والإدارات الميدانيه، حمله مكبره لليوم الثاني على التوالي، على شوارع مصطفي حافظ وأحمد عرابي والحريه ومنطقه العرب لإزالة الإشغالات والتعديات ورفع المخلفات من الشوارع.

وأسفرت الحمله عن غلق وتشميع عدد من المحال في شارع أحمد عرابي، وكذلك رفع إشغالات وتعديات علي الطريق العام؛ وتحرير عدد من المحاضر التموينية والبيئية وغلق صيدليات لمخالفة الاشتراطات الصحية ومصادرة أدوية.

وتم تحرير محاضر للمخلفات الصحية؛ وغلق مخابز مخالفة للاشتراطات التموينية.

وأكد اللواء ماهر كامل هاشم، أنه لا تهاون في تطبيق القانون حتى يتم القضاء نهائيا علي جميع المظاهر العشوائية بالمنطقة، لافتًا إلى استمرار شن الحملات الليلية.
لليوم الثاني.. حي عين شمس يشن حملة لغلق الصيدليات المخالفة
لليوم الثاني.. حي عين شمس يشن حملة لغلق الصيدليات المخالفة
لليوم الثاني.. حي عين شمس يشن حملة لغلق الصيدليات المخالفة
لليوم الثاني.. حي عين شمس يشن حملة لغلق الصيدليات المخالفة
لليوم الثاني.. حي عين شمس يشن حملة لغلق الصيدليات المخالفة
لليوم الثاني.. حي عين شمس يشن حملة لغلق الصيدليات المخالفة

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