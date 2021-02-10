نجل عزت العلايلي يكشف سر علاقة والده مع سعاد حسني
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:31 ص
كـسـاب أحـمـد
كشف الدكتور محمود العلايلي، نجل الفنان القدير الراحل عزت العلايلي، أن الفنانة الراحلة سعاد حسني، كانت صديقة مقربة جدًا من العائلة، مؤكدًا أن علاقة الصداقة المقربة جاءت بسبب كون الراحلة وأسرتها جيران لعائلة العلايلي.
وتابع "العلايلي"، في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "كانت صديقة مقربة لينا ولماما الله يرحمها ولم تشعر يومًا بالغيرة منها لان سعاد حسني كانت فنانة رائعة ولطيفة وحبوبة وكانت العلاقة عائلية وكنا نتبادل الزيارات".
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