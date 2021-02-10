نجل عزت العلايلي يكشف سر علاقة والده مع سعاد حسني

كشف الدكتور محمود العلايلي، نجل الفنان القدير الراحل عزت العلايلي، أن الفنانة الراحلة سعاد حسني، كانت صديقة مقربة جدًا من العائلة، مؤكدًا أن علاقة الصداقة المقربة جاءت بسبب كون الراحلة وأسرتها جيران لعائلة العلايلي.



