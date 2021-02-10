مريم الخشت لـ"الفجر الفني": "ليه لأ" يحذر الآباء والأمهات من الضغط على أبنائهم.. وشخصيتي فى العمل لا تشبهني إطلاقا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:55 ص
بوابة الفجر
حوار ولاء عبد الناصر
ظهرت بدور الفتاة التى هدفها فى الحياة هو الزواج فقط مهما كانت علاقتها غير مستقرة مع خطيبها فهى تريد أن تتزوج من أجل الزواج، وهى صديقة "عاليا" التى جسدتها دورها الفنانة أمينة خليل، وشخصيتها تختلف معها تماما ف"عاليا" لديها احلام وأهداف تريد أن تحققها وتؤمن بالحب وتريد الزواج من أجل الحب وليس من أجل الزواج.

أجري الفجر الفني حواراً خاص مع الفنانة مريم الخشت التى جسدت دور "رضوى" فى مسلسل "ليه لأ"، لتكشف لنا كواليس العمل وكيف كانت تجربتها مع أمينة خليل وما أوجه التشابه بين شخصيتها الحقيقية وشخصية "رضوى"، وأمور كثيرة خاصة بها.


وإلى نص الحوار:

فى البداية.. ما هى العوامل التى دفعتك للمشاركة فى مسلسل "ليه لأ"؟
هناك عدة عوامل دفعتنى للمشاركة منها هو وجود المخرجة مريم أبوعوف في هذا العمل، فهى من المخرجين القادرين على إخراج أي عمل بشكل جيد جداً، فالشخص يكون مطمئن على العمل في وجودها، بالإضافة أننى كنت أتمني العمل معها من قبل، أيضاً وجود الفنانة أمينة خليل فى العمل كانت من الأسباب لأنى أردت أن أشارك أمينة فى أولى بطولاتها.

كيف رأيت دور "رضوى" التى قدمتيه فى "ليه لأ" خاصة إنها فتاة محجبة؟
دور "رضوى" مختلف وجديد علي ولم أقدمه من قبل، كما أن الدور أظهر المحجبة بشكل جميل وليس الفتاة التى لا تهتم بنفسها، ف"رضوى" كانت محجبة ومع ذلك كانت تلبس ملابس شيك وشكلها جميل.

هل يوجد صفات مشتركة بينك وبين "رضوى"؟
لا إطلاقا، ف"رضوى" بنت كل طموحاتها في الحياة أن تتزوج، مهما حدث فهى تتخطي كل العقوبات والمشاكل من أجل أن يتم زواجها، وهذه الشخصية موجودة في مجتمعنا بشكل كبير، وأن البنات تتقبل المعاملة السيئة من الشباب حتى يتم الزواج، فهى لا يهمها سواء أن تحقق هذا الشيء.

المسلسل يحرض الفتيات على ترك منازل أهلهم والاستقلال.. ماتعليقك على ذلك؟
العمل لا يشجع الفتيات على ترك منازل أهلهم، هو فقط يوضح أن فكرة ضغط الآباء والأمهات الزيادة على الأبناء تولد الانفجار وإنه شيء خطأ.

بعيدًا عن المسلسل.. ماذا عن بدايات مريم الخشت فى مجال التمثيل؟
أنا أمثل من عمر عشر سنوات، وكنت أحب المسرح جداً فى طفولتي، وأهلي من شجعوني للدخول فى مجال التمثيل، وبدأت بأفلام قصيرة، واشتغلت دوبلاج فى ديزني بالعربي، وكان أول ظهور لى فى دور "شهيرة" فى مسلسل "لا تطفئ الشمس".

ما أقرب الشخصيات التي قدمتيها إلي قلبك؟
أنا أحب شخصية "نبيلة" فى مسلسل "ليالي أوجيني" لأنها كانت شريرة وأدوار الشر تحتاج إلى مجهود وأنا حبيت الشخصية جدا، وأيضاً أحب شخصية "شهيرة" فى مسلسل "لا تطفئ الشمس" لأنها أول عمل لى فى التليفزيون، كما أنها قريبة من الجمهور.


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