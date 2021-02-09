لميس الحديدي عن أزمة الشحات وكهربا: "مشكلة مزعجة جدًا"





قالت الإعلامية لميس الحديدي إن النادي الأهلي الذي يخوض منافسة قوية على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للاندية يعاني حاليًا من مشكلة كبيرة بعد قرار الفيفا بإستبعاد حسين الشحات ومحمود كهربا من اللعب في المباراة القادمة لاختراقهم الفقاعة وقيامهم بالسلام على كابتن محمد أبو تريكة.





أكدت الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، أن قرار الفيفا لايخص مسألة قيامهما بالسلام على أبو تريكة كشخص أو غيره لكن الأمر يتعلق بخرق القواعد الموضوعة في إطار التدابير الاحترازية، مضيفة: "مشكلة مزعجة جدًا".





يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".



