نجل عزت العلايلي: "والدي دائمًا كان بيقول إن الدور هو اللي بينادي صاحبه"

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
الفجر الفني


كشف الدكتور محمود العلايلي نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، أن والده كان لديه كبرياء وعزة النفس بشكل أكبر من اللازم.

تابع في حواره إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، في حلقه خاصة عن الفنان الراحل، أنه: "على مدى الزمن كنت بتناقش مع والدي الراحل عن تقدم العمر والذي يرافقه في العادة نقص في المساحة على الساحة الفنية لكن هذه النقاشات كانت تفضي دائمًا إلى أن والدي كان يرى أن مساحته موجودة وأن الدور هو من سيطلبه وأن مساحته محجوزة دائمًا وذلك لأن الدور هو اللي بينادي صاحبه، وده كان نقاش بينا طول الوقت وكان بيقول لي دائمًا هتفضل لي مساحتي دائماً والدور المناسب لمرحلتي السنية".

نفى محمود العلايلي أن تكون الأضواء قد انسحبت عن والده في السنوات الأخيرة، قائلًا: "على الاطلاق لم تنسحب الأضواء عنه حيث أدى أدوار مهمة وتم تكريمه".

 تابع أن أوجه الاختلاف بينهما في أثناء النقاش كانت دائمًا تتعلق بوجهات نظر  سياسية كون الراحل ينتمي إلى جيل مختلف، متابعًا: "كان متأثرًا بأمور كثيرة في حياته الطويلة فنيًا وسياسيًا بما أثر على وجهة نظره مثل القومية العربية ورغم الاختلاف في وجهات النظر إلا أن النقاش دائمًا كان يفضي إلى إحترام وجهات النظر".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".

أخبار تهمك

قرار سري داخل الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. باريس سان جيرمان يُعلن غياب نجمه ضد برشلونة بدوري الأبطال

منذ ساعة

الزمالك يضع شرطا لرحيل "الونش"

منذ ساعتين

غضب في برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة جديدة تضرب الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 22 ساعة

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 10 ساعات

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 5 ساعات

أبو تريكة يعتذر للشحات وكهربا بعد قرار "فيفا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ يوم

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ ساعتين و 43 دقيقة

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 م

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

08:48 م

موسيماني يشعل غضب الأهلي

08:34 م

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

06:27 م

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

05:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع