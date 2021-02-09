جوارديولا: لا يوجد أسرار في انتصارات مانشستر سيتي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:08 م
بوابة الفجر
أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، اليوم الثلاثاء، أن فريقه لن يأخذه الحماس بعد مستواه في المباريات الأخيرة، مع استعداده لمواجهة سوانزي سيتي، في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، غداً الأربعاء.


انتصر السيتي في 14 مباراة متتالية بجميع المسابقات، ليقفز إلى صدارة الدوري الإنجليزي، بفارق خمس نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، وتتبقى له مباراة، كما بلغ نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية حيث يواجه توتنهام هوتسبير في أبريل .


وأبلغ جوارديولا الصحافيين عند سؤاله حول سبب نجاح فريقه في الآونة الأخيرة: "أفكر فقط في المباراة المقبلة، وأحاول الاستعداد لها جيداً، لا يوجد أسرار".


وأضاف: "ما حدث في الماضي قد حدث بالفعل، نتحلى بالهدوء عندما نخسر والأمر نفسه الآن، السبب تفكيرنا دائماً في المباراة التالية، والآن هذه المباراة ضد سوانزي".

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