نبيل الحلفاوي يبتكر تصميم لتعقيم الأدوات

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صمم الفنان نبيل الحلفاوي، جهاز لتعقيم الأدوات قبل دخول المنزل وشارك رسمة التصميم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب "الحلفاوي" قائلا: "لو هنتعايش مع الفيروسات محتاجين جهاز تعقيم للمنازل والمكاتب يشتغل بدون سوائل.. بالكهربا أنا عملت أهم حاجة.. التصميم. ما فاضلش غير أبسط حاجة وهي الاختراع نفسه معلش.. طول عمري رسمي وحش".



وشارك "الحلفاوي" مؤخرا في مسلسل "القاهرة كابول" مع عدد من الفنانين منهم فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي