"الديهي": الوحدة الفلسطينية بداية مواجهة الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:32 ص
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أمنية فوزي
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مباحثات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة أثمرت عن اتفاقًا على شكل الانتخابات.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، الثلاثاء، أن القاهرة تستضيف 15 فصيلا من الأخوة الفلسطينيين لإعادة اللحمة الفلسطينية الوطنية مرة أخرى، وفي نفس التوقيت قررت مصر فتح معبر رفح لأجل غير مسمى وهو موقف إنساني دائمًا ما تشكر مصر عليه.

وأكد الإعلامي، أن الوحدة الفلسطينية بداية مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والدخول في مفاوضات جادة مع إسرائيل، معربًا عن سعادته بهذه المحاولات الناجحة من الأخوة الفلسطينيين.

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