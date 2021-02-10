أحمد موسى يطالب بمعاقبة الشحات وكهربا: الأهلي سيدفع الثمن.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بحرمان محمود كهربا، وحسين الشحات، لاعبي الأهلي، من خوض مباراة بالميراس بكأس العالم للأندية بسبب اختراق الفقاعة الطبية خلال مباراة بايرن ميونخ: " تخرج من الفقاعة تبقى مستهتر، حرمتوا فريقكم من المشاركة".





وتابع موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "ما حدث عدم انضباط ويجب أن يواجهه كاتبن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ب الميراس فريق صعب، وبطل البرازيل"، مطالبا الخطيب بتوقيع عقوبة على اللاعبين الاثنين لعدم التزامها بالضوابط.



