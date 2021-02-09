متحدث الخارجية الأمريكية يطالب بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا (فيديو)

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال كريستيان جيمس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تتبنى مبدأ حل الدولتين لحل الأزمة الفلسطينية.

وتابع جيمس خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" عبر سكايب أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد دعمه لمبدأ حل الدولتين بوضوح خلال حملته الانتخابية.

وحول سمات السياسة الأمريكية للإدارة الجديدة في الشرق الأوسط قال الولايات المتحدة تطمح في إنهاء الحرب على اليمن، التي ضاعفت من معاناة الشعب اليمني، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا يجب أن تنفذ مطالب الشعب، وتمهد الطريق لإجراء الانتخابات، رافضا التدخل العسكري الأجنبي في طرابلس.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تأكيده على أهمية انسحاب التدخل العسكري من ليبيا، مشيرا إلى أن تتابع كافة أزمات الشرق الأوسط.

وحول ملف سد النهضة، أكد إدراك الولايات المتحدة أهمية الملف، مشيرا إلى أن بلاده ستجدد المساعي الدبلوماسية حول هذا الشأن.

ونفى جيمس الاتهامات التركية بتنفيذ الولايات المتحدة انقلاب 2016 قائلا: "لا أساس لهذه المزاعم، أنقرة حليف لنا ونتعامل معها".

وأشار إلى أن واشنطن حريصة دائما على التعاون مع القاهرة لمواجهة الإرهاب، متابعا: "نريد منطقة خالية من الإرهاب، وهناك شراكة قومية بين مصر وأمريكا حول هذا الشأن".

وأضاف: "هناك تعاون بين مصر والولايات المتحدة على جميع المستويات، وأنا شخصيا استفدت من التعاون الثقافي بتعلم اللغة العربية بالجامعة الأمريكية في القاهرة".
 
ولفت إلى أن واشنطن تدرس الملف الإيراني عبر مجموعة من الخبراء، معلقا: "نحن في مرحلة تشاور وتنسيق مع الأصدقاء والشركاء"، مردفا: "إيران تمثل تهديدا كبيرا للعالم".

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