التضامن: لابد من ملاحقة الأطباء الذين يجرون عمليات ختان الإناث

قال الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "وعي" يضم 12 قضية مرتبطة بالوعي بغرض تغيير السلوك، من خلال الرائدات الاجتماعيات، والنوادي الثقافية، ونوادي المرأة.





وأضاف "حلمي"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الثلاثاء، أن هناك استجابة للبرنامج من خلال استقبال المواطنين للرسائل، وسماح الأهالي لأبنائهم بمناقشة هذه الموضوعات من خلال التواجد مع المتخصصين، أو مناقشة بين أفراد الأسرة.





وأوضح مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، أنه كلما زاد مستوى تعليم الأسرة وارتفاع المستوى الاقتصادي يقلل من انتشار الظاهرة، لافتًا إلى أن هناك دراسة حديثة أجرتها مؤسسة اليونسيف على التربية الإيجابية نسبة ختان الإناث فيها لا تتعدى الـ 50%.



