أسعار النفط تواصل الارتفاع لأعلى مستوي منذ 13 شهر بالختام

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
واصلت أسعار النفط الارتفاع للجلسة السابعة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل الصعود لأعلى مستوياتها في 13 شهراً.

وتلقت أسعار الخام الدعم مع تخفيضات الإمدادات من قبل كبار المنتجين والتفاؤل بشأن تعافي الطلب على الوقود، بالإضافة إلى تراجع الدولار الأمريكي خلال التعاملات.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط في العام الجاري، لكنها قلصت تقديراتها للإنتاج الأمريكي من الخام.

ويترقب المستثمرون بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة الصادرة عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.7 بالمائة إلى 58.36 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يناير لعام 2020.

كما صعد  سعر العقود الآجلة للخام القياسي برنت تسليم أبريل  بنحو 0.9 بالمائة إلى 61.09 دولار للبرميل.

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