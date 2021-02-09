مدير جامعة الشارقة: "مسبار الأمل" مشروع عربي إسلامي وضعنا على خريطة العالم الفضائية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن مسبار الأمل هو مشروع إماراتي عربي إسلامي وضع العرب والمسلمين على خريطة العالم الفضائية بعد وصول المسبار اليوم ليدور حول كوكب المريخ.

وأضاف "النعيمي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء أن المسبار سيستغرق شهرين حتى وصوله للنقطة التي سيبدأ فيها إرسال المعلومات إلى كوكب الأرض.

وأشار إلى أن المسبار يحمل مجموعة من الأجهزة الغاية في الدقة من الكاميرا الرقمية وأجهزة الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء من أجل تجميع البيانات من الغلاف الجوي السفلي والعلوي وعلى مدار الفصول لكوكب المريخ إلى كوكب الأرض.

وأكد مدير جامعة الشارقة ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن المسبار سوف يستمر سنة مريخية تعادل سنتين أرضيتين لإرسال بيانات هائلة إلى الكرة الأرضية لمحطة الفضاء في دولة الإمارات وبعض المحطات الثلاثة العالمية من أجل تحليل التي ستكون ضخمة.

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مسبار الامل جامعة الشارقة الامارات

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