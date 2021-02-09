أشرف عبد الباقي يروج لمسرحية "صباحية مباركة"

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
مي مرسي
روج الفنان أشرف عبد الباقي لمسرحية "صباحية مباركة" وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "عبد الباقي" قائلا: "صباحية_مباركة مسرحية تقدروا تشفوها علي المسرح بس. بلاش تفوتكم".

مسرحية "صباحية مباركة" بطولة ة محمد أسامة أس أس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التونى، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاورى، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصر الدين، وألاء على، وهى من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يضع شرطا لرحيل "الونش"

منذ أقل من ساعتين

غضب في برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ يوم

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 22 ساعة

رسميًا.. باريس سان جيرمان يُعلن غياب نجمه ضد برشلونة بدوري الأبطال

منذ ساعة

أبو تريكة يعتذر للشحات وكهربا بعد قرار "فيفا"

منذ أقل من ساعتين

أزمة جديدة تضرب الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ ساعتين

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ يوم

قرار سري داخل الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

شاهد.. أشرف عبد الباقي يشكر جمهوره

على طريقته الخاصة.. أشرف عبدالباقي يروج لمسرحية "صباحية مباركة"

طاهر أبو ليلة يروج لمسرحيته الجديدة "صباحية مباركة "

أشرف عبد الباقي يسأل ضيوف مسرحية "صباحية مباركة" عن رأيهم في العمل

أوس أوس: عرض مسرحية "صباحية مباركة" في ظل استمرار أزمة "كورونا" مغامرة

أوس أوس يحتفل بحضور مصطفي الفقي وعبدالله أبو الفتوح عرض مسرحية "صباحية مباركة"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 م

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

08:48 م

موسيماني يشعل غضب الأهلي

08:34 م

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

06:27 م

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

05:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع