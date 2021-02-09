أبو تريكة يعتذر إلى الشحات وكهربا بعد قرار "الفيفا" باستبعادهم

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قدم محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق اعتذاره إلى الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باستبعادهما من مباراة الفريق الأحمر أمام بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع لعدم تطبيقهما الإجراءات الاحترازية بالسلام عليه عقب مباراة بايرن ميونيخ الألماني أمس الاثنين.

وكتب أبو تريكة عبر حساباته بمواقع التواصل :"انا اسف جدا والبركة فى باقي الرجالة بتاعتنا يقدروا يفرحونا جميعا".

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل في مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

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