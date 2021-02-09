بعد وفاة عزت العلايلي.. خطاب عزاء من رئيس مجلس النواب لأشرف زكي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خطاب عزاء للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، في وفاة الفنان القدير عزت العلايلي، الذي وافته المنية يوم 5 فبراير الجاري.

أوضح رئيس مجلس النواب في خطابه، أن "العلايلي" خاض رحلة فنية طويلة ومسيرة عطاء ستظل باقية، وترك إرثا فنيا ثمينا ورسم صورة ذهنية للأداء الراقي ستظل ماثلة في الأذهان، تتدارسها الأجيال.

كان الفنان عزت العلايلي قد رحل عن عالمنا يوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر ناهز 86 عاما، تاركا خلفه إرثا كبيرا من الأعمال الفنية.

وتحفل مسيرة العلايلي بأعمال فنية راسخة في ذاكرة السينما المصرية، حيث قدم الكثير من الأدوار السينمائية في أفلام أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج صلاح أبو سيف، إلى جانب العديد من الأدوار التلفزيونية.

كما حصل الفنان الراحل على العديد من الجوائز، من بينها جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الطريق إلى إيلات"، ودرع تكريمي في مهرجان ART السينمائي لعام 2009، بالإضافة إلى تكريم من مهرجان وهران للفيلم العربي عام 2017.

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