نيمار يغري ميسي للانضمام إلى باريس سان جيرمان

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أغرى زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني من أجل الانتقال إلى حديقة الأمراء في الموسم المقبل.





وأكد برنامج التشيرنيجيتو الإسباني أن البرازيلي نيمار دا سيلفا تحدث مع ميسي عن الأجواء العائلية التي يعيشها في باريس سان جيرمان من أجل إغراء البرغوث الأرجنتيني بالانتقال إلى فرنسا.





وألمح البرنامج الإسباني أنه من المعروف عن الأرجنتيني ليونيل ميسي وضعه للأمور العائلية في مقدمة اهتماماته كما أنه سبق أن صرح باختيار خطوته المقبلة بناء على ما هو أفضل لعائلته.





وأفاد البرنامج الإسباني بأن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في الصيف المقبل ولا توجد حاليًا أي مفاوضات بين الطرفين بشأن التجديد.





وأشار البرنامج الإسباني إلى أن العديد من التقارير الصحفية ربطت ميسي بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في الصيف المقبل مجانًا لا سيما بسبب علاقة الصداقة الكبيرة بين البرغوث الأرجنتيني ونيمار.



