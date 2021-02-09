"ست الدنيا " من جديد على العائم الصغير .. الخميس





قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح ان عرض " ست الدنيا " من انتاج الفرقة يقدم ابتداء من الخميس المقبل الموافق ١١ فبراير الجاري على المسرح العائم الصغير بالمنيل، حيث يقدم أسبوعيا أيام الخميس و الجمعة في تمام السابعة مساء .





يذكر أن عرض "ست الدنيا" هو نتاج ورشة الرقص الإيقاعية للفرقة تحت إشراف ميدو آدم، تم من خلال الورشة الدمج بين الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة و الفنانين الطبيعين من خلال الرقص و الحركة و الايقاع ، و يعد العرض من أهم عروض الفرقة ، حيث تم عرضه ضمن فعاليات كثيرة منها معرض فيصل للكتاب ، بيت السحيمي ، الملتقي العربي لذوي الاحتياجات الخاصة ، مكتبة الحضارة ، و غيرها .



