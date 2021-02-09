"ست الدنيا " من جديد على العائم الصغير .. الخميس

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
 

قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح ان عرض " ست الدنيا " من انتاج الفرقة يقدم ابتداء من الخميس المقبل  الموافق ١١ فبراير الجاري على المسرح العائم الصغير بالمنيل، حيث يقدم أسبوعيا أيام الخميس و الجمعة في تمام السابعة مساء . 

يذكر أن عرض "ست الدنيا" هو نتاج ورشة الرقص الإيقاعية للفرقة تحت إشراف ميدو آدم،  تم من  خلال الورشة الدمج بين الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة و الفنانين الطبيعين من خلال الرقص و الحركة و الايقاع ، و يعد العرض من أهم عروض الفرقة ، حيث تم عرضه ضمن فعاليات كثيرة منها معرض فيصل للكتاب ، بيت السحيمي ، الملتقي العربي لذوي الاحتياجات الخاصة ، مكتبة الحضارة ، و غيرها . 

" ست الدنيا " من تأليف و أشعار بلال امام،ألحان و غناء أحمد الناصر ، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن،مي رضا ، و فناني فرقة  مسرح الشمس ، تصميم و تدريب ميدو آدم.

أخبار تهمك

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

الزمالك يضع شرطا لرحيل "الونش"

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 23 ساعة

غضب في برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ ساعة و 10 دقيقة

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 20 ساعة

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ 42 دقيقة

موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ يوم

قرار سري داخل الزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 21 ساعة

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يخطط لعقد صفقة كبيرة في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

أزمة جديدة تضرب الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:48 م

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

09:16 م

موسيماني يشعل غضب الأهلي

08:34 م

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

06:27 م

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

05:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع