علاء النهري عن مسبار الأمل: مجد يغير نظرة العالم إلى الدول العربية.. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
علق الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، على وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى مداره بكوكب المريخ.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن وصول مسبار الأمل إلى المريخ خطوة عظيمة ومجد يغير نظرة العالم إلى الدول العربية، مشيرا إلى أن مسبار الأمل سيعمل في مدار المريخ لكشف أسباب تلاشي الغلاف الجوي للمريخ، وأسباب هروب الأكسجين.

وتابع " 4 دول سبقت الإمارات في إرسال مسبار إلى المريخ، تشمل الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والهند، ومن المقرر أن ترسل الصين مسبار خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن وصول المسبار خطوة مهمة في ظل تخطيط العالم لإقامة معسكرات على المريخ.

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مسبار الامل علاء النهري الدول العربيه

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