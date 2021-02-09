محفطة تذاكر.. هدايا المترو للركاب بمحطات روض الفرج وكلية الزراعة وشبرا الخيمة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:43 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد



واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تقديم مفاجآتها لجمهور الركاب، حيث قامت الشركة اليوم بتقديم عدد من الهدايا الرمزية لعدد من الركاب بشكل عشوائي عند شرائهم تذاكر ركوب المترو من خلال شبابيك صرف التذاكر وذلك بعدد من محطات الخط الثاني ( روض الفرج _ كلية الزراعة _ شبرا الخيمة ).

حيث تمت عملية اختيار عدد من الفائزين أثناء شرائهم لتذكرة الركوب تحت اشراف قيادات المترو المنتشرين في المحطات لمتابعة جداول التشغيل ومتابعة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بإستمرار بمحطات الخطوط الثلاثة، حيث تم اختيار عدد من الجمهور اليوم للفوز بكارت محفظة التذاكر بقيمة خمسون جنيهًا كهدية مجانية من الشركة حيث يمكن إستخدامه بديلًا عن التذكرة الورقية وبمدة صلاحية تصل إلى خمس سنوات ويمكن شحنه من خلال مكاتب صرف التذاكر، وأثنى جميع الفائزين على هذه المبادرة الفريدة التى تقدم داخل محطات مترو الأنفاق وعبروا عن سعادتهم نحو الإتجاه التى اتخذتة الشركة بمفاجئة الركاب بتقديم هدايا لهم عند إستقلالهم مترو الأنفاق.
 
وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجميع قيادتها والعاملين بها رحلة سعيدة يتوافر بها كافة سبل الراحة والأمان لجميع مستخدمى هذا المرفق الحيوي والهام والذى يخدم الملايين من المصريين يوميًا.
محفطة تذاكر.. هدايا المترو للركاب بمحطات روض الفرج وكلية الزراعة وشبرا الخيمة
محفطة تذاكر.. هدايا المترو للركاب بمحطات روض الفرج وكلية الزراعة وشبرا الخيمة
محفطة تذاكر.. هدايا المترو للركاب بمحطات روض الفرج وكلية الزراعة وشبرا الخيمة
محفطة تذاكر.. هدايا المترو للركاب بمحطات روض الفرج وكلية الزراعة وشبرا الخيمة
محفطة تذاكر.. هدايا المترو للركاب بمحطات روض الفرج وكلية الزراعة وشبرا الخيمة
محفطة تذاكر.. هدايا المترو للركاب بمحطات روض الفرج وكلية الزراعة وشبرا الخيمة

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