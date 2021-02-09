لقاء مشترك بين رئيس مجلس الشيوخ و"الشوربجي" حول وضع المؤسسات الصحفية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:21 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ميسون أبو الحسن

التقى المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، المهندس، اليوم، في لقاء استعرضا خلال اللقاء واقع المؤسسات الصحفية القومية، وخطة الهيئة لحل المشكلات التي تواجهها.

وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقدير المجلس لدور الصحافة المصرية التثقيفي والتنويري، وأهمية تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لها.

وقال المهندس عبدالصادق الشوربجي، إن اللقاء تناول تدعيم أوجه التعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للصحافة، خاصة ما يتعلق بإلقاء الضوء على مناقشات مجلس الشيوخ التي تتسم دائمًا بالرؤى الثاقبة، مشيرًا إلى أهمية دور الصحافة والإعلام في نقل هذه المناقشات إلى المواطنين.

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مجلس الشيوخ عبدالصادق الشوربجي عبدالرازق عبدالوهاب الوطنية للصحافة الفجر

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