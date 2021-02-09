الالومنيوم يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع المنيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني


فصل التعادل الايجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة فريق الألومنيوم، امام نظيره فريق نادي المنيا، التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر للمجموعة الاولي، في دوري القسم الثاني.

تقدم المنيا في الشوط الاول عن طريق احمد اسماعيل، ثم تعادل فريق الألومنيوم بركلة جزاء عن طريق تحمد حمودي، ثم أحرز احمد اسماعيل هدف المنيا الثاني، لنتمكن بعدها وائل علي من احراز هدف التعادل للالومنيوم، لاينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.

بهذا التعادل يرفع المنيا رصيده للنقطة24، بالمركز الثاني، ويفقد نقطتين غاليتين في مشوار البحث عن الصدارة، فيما رفع الألومنيوم رصيده عند النقطة19، ويواصل اللريق سلسلة نتائجه السيئة والابتعاد عن منطقة المنافسة.

أخبار تهمك

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بالميراس

منذ حوالي 5 ساعات

محمد فضل يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الدفاعية

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح عاجل من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين حول مصدر كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ يوم

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 18 ساعة

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 7 ساعات

هزه أرضية تضرب البحر المتوسط بقوة 3.5 ريختر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على تفاصيل العملية الجراجية التي خضع لها محمد أنور

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ يوم

كومان يعلن قائمة برشلونة لمباراة إشبيلية وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 21 ساعة

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر والقنوات الناقلة

منذ 43 دقيقة

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

راكيتيتش يعلق على عقد ميسي الخيالي

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:53 م

هزه أرضية تضرب البحر المتوسط بقوة 3.5 ريختر

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

11:10 م

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

راكيتيتش يعلق على عقد ميسي الخيالي

04:00 م

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع