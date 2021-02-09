السلطات العراقية تنفذ حكم الإعدام في خمسة مدانين بالإرهاب

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أفادت وكالة فرانس برس نقلًا عن مصادر امنية عراقية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات العراقية نفذت حكم الإعدام في خمسة مدانين بالإرهاب.

 

وقد أعلنت مديرية الاستخبارات والإرهاب في محافظة الأنبار غربي العراق، في وقت سابق، القبض على 27 مسلحًا ينتمون لتنظيم داعش في مختلف نواحي المحافظة ، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت الاستخبارات العراقية، اعتقتلت ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك، 250 شمال بغداد، بحسب موقع "السومرية نيوز".

 

وأصدرت مديرية الاستخبارات في كركوك، بيانًا ذكرت فيه أن الموقوفين الثلاثة يعملون ضمن الخلايا النائمة لعصابات داعش الإرهابية في المحافظة.

 

 وقد نفذت قوة عراقية مشتركة، عملية أمنية جنوبي كركوك لملاحقة عناصر من تنظيم داعش.

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