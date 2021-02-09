أسعار "الذهب" في مصر تعاود الارتفاع من جديد وتسجل زيادات قوية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر

عادت أسعار الذهب في مصر للارتفاعات من جديدة كاسرة  سلسلة من التراجعات المستمرة، حيث صعد الجرام  نحو 14 جنيه مسجلا الزيادة الأولى خلال الفترة الماضي.

 

 

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-2-2021 :

وبحسب تجار الذهب في أسواق الصاغة،  فإن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 809 جنيهات مقابل 795 جنيهًا، أمس.

 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 693 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 925 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6472 جنيهًا.

 

اسعار الذهب العالمية:

وسجلت اسعار الذهب العالمية ارتفاعات قوية في تعاملات اليوم،

09:57 09-02-2021

ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها في أسبوع الثلاثاء 9 فبراير مع تعثر الدولار وتعزز التوقعات بأنه سيتم قريبا تمرير تحفيز مالي أمريكي ضخم لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم.

 

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1839.02 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:36 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل إلى 1843.04 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من فبراير شباط الجاري، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5% إلى 1842.60 دولار.

 

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع مقابل العملات المنافسة، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

 

ومن المتوقع أن يمرر الكونغرس حزمة بايدن لتخفيف تداعيات جائحة كورونا والبالغة 1.9 تريليون دولار قبل 15 مارس آذار حتى بدون دعم الجمهوريين. ويُعتبر الذهب تحوطا من التضخم وانخفاض العملة، الناجمين على الأرجح من التحفيز واسع النطاق. وقال محللون إن الارتفاع القياسي في بتكوين عزز بعض المعنويات.

 

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 27.43 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2341.54 دولار.

 

وارتفع البلاتين 1.9% إلى 1179.27 دولار بعد أن بلغ في وقت سابق 1182 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2016.

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