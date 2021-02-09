المركزي الصيني يحدد سعر اليوان مقابل الدولار

قام بنك الصين الشعبي اليوم الثلاثاء بتحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي عند 6.4533، بالمقارنة مع سعر صرف اليوان خلال تعاملات يوم الإثنين عند 6.4710 دولار. ويذكر أن بنك الصين يقوم بالتأثير على سعر الدولار USD من خلال ربط قيمة عملته - اليوان - بعملة الدولار USD ، حيث يستخدم البنك سياسة سعر الصرف الثابت، والتي تختلف عن سعر الصرف العائم الذي تستخدمه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى.

ويقوم بنك الصين بإدارة قيمة اليوان عن طريق إبقاءه ثابتا أمام سلة من عملات الدول التي تعتبر شركاء للصين. ويتم قياس السلة بسعر الدولار USD نظرا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لدولة الصين.