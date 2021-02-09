الاستخبارات العراقية تعتقل 27 مسلحا ينتمون لداعش في الأنبار

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:00 م
قوات عراقية
قوات عراقية
وكالات

أعلنت مديرية الاستخبارات والإرهاب في محافظة الأنبار غربي العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على 27 مسلحًا ينتمون لتنظيم داعش في مختلف نواحي المحافظة ، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، اعتقلت الاستخبارات العراقية، اليوم الخميس، ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك، 250 شمال بغداد، بحسب موقع "السومرية نيوز".

 

وأصدرت مديرية الاستخبارات في كركوك، بيانًا ذكرت فيه أن الموقوفين الثلاثة يعملون ضمن الخلايا النائمة لعصابات داعش الإرهابية في المحافظة.

 

وقد نفذت قوة عراقية مشتركة، عملية أمنية جنوبي كركوك لملاحقة عناصر من تنظيم داعش.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قوة عراقية مشتركة داعش العراق الاستخبارات العراقية 27 مسلح

أخبار تهمك

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بالميراس

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نجم الزمالك السابق يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

محمد فضل يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الدفاعية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قائمة الأسعار الجديدة للسجائر بعد زيادتها

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على المصابين في باريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة لبرشلونة قبل نصف نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 18 ساعة

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح عاجل من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين حول مصدر كورونا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

وكالة الاستخبارات العراقية تعتقل 3 إرهابيين في محافظة كركوك

طائرات التحالف الدولي تنفذ ضربة جوية ضد مواقع داعش في كركوك

الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابيًا في بغداد تورط في مقتل 30 عراقيًا

مقتل 7 من عناصر داعش خلال ضربة جوية للتحالف الدولي بالعراق

وكالة الأنباء العراقية: ضبط صواريخ مع منصات إطلاقها في كركوك

مقتل 7 دواعش في قصف جوي للتحالف الدولي بالعراق

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 م

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

10:31 ص

تصريح عاجل من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين حول مصدر كورونا

12:10 م

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع