وزير المخابرات الإيراني يهدد بتصنيع سلاح نووي إذا لم يتم رفع العقوبات عنها

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:19 م
الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني
وكالات

هدد وزير المخابرات الإيراني محمود علوي، اليوم الثلاثاء، بسعي بلاده لتصنيع سلاح نووي إذا لم يتم رفع العقوبات عنها، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن إدارته لن تلغي العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على إيران، قبل أن توقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم.

 

وقال بايدن، في مقابلة مع قناة "CBS" الأمريكية، يوم الأحد الماضي، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إدارته تنوي رفع العقوبات ضد إيران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات: "لا".

 

وأكد بايدن، في إجابة على سؤال آخر، أن على حكومة إيران قبل كل شيء وقف عمليات تخصيب اليورانيوم.


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