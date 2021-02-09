سموحة يخضع لمسحة «كورونا» .. وسامى يبدأ دراسة طلائع الجيش قبل مواجهة الدوري

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحه والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات مسحة طبية لفيروس كورونا للكشف عن حالة الفريق، اليوم الثلاثاء ، وذلك قبل 72 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" أمام فريق طلائع الجيش  ، فى مباراة الجولة القادمة  من بطولة الدورى العام، ويطمح لاعبو سموحة وجهازهم الفنى فى عودة  نغمة الإنتصارات مرة آخرى على حساب المنافس.
وكان المدير الفنى قد رفض منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات وواصل تجهيز الثنائى عرفة السيد ومحمد رزق من اجل المشاركة فى المباريات بعدما خضعوا لبرنامج تأهيلى خاص من اجل رفع معدل اللياقة البدنية قبل الدفع بهم خلال المباريات القادمة، خاصة فى ظل تلاحم المباريات هذا الموسم.
ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تدريباته اليومية، استعدادًا لمواجهة الجيش، في المباراة التي ستجمعهما مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وشاهد أحمد سامى عدة مباريات فريق الطلائع  الذى سيواجه فى الدورى للتعرف على نقاط القوة والضعف خاصة وأن الفريق يضم لاعبين على مستوى عال هذا الموسم .
 ويطمح مدرب سموحه فى تحقيق  الفوز فى اللقاء للدخول إلى المربع الذهبى، خاصة وأن فريقه يمتلك ١٦ نقطة وبفارق نقطة واحدة عن انبى صاحب المركز الخامس فى الدورى العام.
وأيدى أحمد سامى ارتياحه الكبير بعد سلسلة العروض القوية التى قدمها الفريق مؤخرا فى الدورى عقب التدعيمات القوية التى تم ابرامها فى الميركاتو الشتوى الأخير خاصة مصطفى فتحى الوافد من الزمالك والذى يقدم مستويات عاليه ونجح فى احراز 3 أهداف فى 3 مباريات متتالية ، اضافة إلى أدائه للمباراة كاملة بنفس القوة وهو ما ساعد الجهاز الفنى على تطوير أداء الفريق.

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