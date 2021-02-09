تصريح عاجل من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين حول مصدر كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:10 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات

قالت بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين، اليوم الثلاثاء، إن المصدر الحيواني لفيروس كورونا لم يتم تحديده بعد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد زار خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، سوق ووهان إحدى البؤر الأولى لانتشار فيروس كورونا في الصين،.

 

 وكانت بكين، ترفض تحمل أي مسؤولية عن انتشار الوباء الذي أودى بأكثر من 1.9 مليون شخص عبر العالم.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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