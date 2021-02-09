CNN Travel: مصر مرشحة للسفر خلال كورونا.. وينشر الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
اختار موقع موقع CNN Travel، مصر كأحد الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها في الوقت الحالى أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار مبادرة Unlocking the World والتي أطلقها لقرائه لاختيار وجهات السفر الآمنة ضمن عدد من دول العالم.

واستعرض الموقع خلال التقرير الذي نشره تحت عنوان "السفر إلى مصر خلال كوفيد 19: ما تحتاج إلى معرفته قبل السفر" كل ما يجب أن يعرفه السائح عن مصر قبل السفر من حيث نصائح السفر المقررة من قبل الحكومة المصرية والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية، منوها عن صرامة وجدية تطبيق هذه الإجراءات.

كما استعرض التقرير المقاصد السياحية المتنوعة بمصر، وأن مصر تزخر بالعديد من المقومات السياحية والأثرية منها أهرامات الجيزة والمتاحف المتميزة والمنتجعات السياحية الفاخرة، وأنها تتمتع بعدد من أفضل مواقع الغوص في البحر الأحمر على مستوى العالم، والشواطئ المشمسة التي تطل على المياة الفيروزية للبحر الأحمر والطبيعة الخلابة، ونشر عدد من الروابط الالكترونية التي تبرز تفاصيل المقاصد السياحية في مصر.

وموقع CNN Travel كان قد اختار مصر من أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر إليها في عام 2021، كما اختارت جريدة التليجراف البريطانية مصر كأفضل الواجهات السياحية التي يمكن السفر إليها بعد رفع سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى اختيار موقع "تريب أدفايزر" مدينة الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، كما إنه كان قد اختار مدينتي القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020.

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