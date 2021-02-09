أسعار النفط تواصل الصعود وتسجل اعلي مستويتها في 13 شهر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:51 ص
اسعار النفط العالمية
اسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء 9 فبراير لأعلى مستوياتها في 13 شهرا، إذ تلقت أسواق الطاقة الدعم من خفض منتجين كبار للإمدادات وتفاؤل حيال تعافي الطلب على الوقود.

 

وربحت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل نيسان 50 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 61.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مارس آذار 58.37 دولار للبرميل مرتفعا 40 سنتا أو ما يعادل 0.7%.

 

هذا ولامس برنت وغرب تكساس أعلى مستوياتهما منذ يناير كانون الثاني 2020 في وقت سابق من الجلسة. وأسعار عقود شهر أقرب استحقاق للخامين مرتفعة للجلسة السابعة اليوم الثلاثاء، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ يناير كانون الثاني 2019.

 

وتشح الإمدادات وتتوازن الأسواق العالمية بفضل خفض إضافي للإمدادات تقوم به السعودية أكبر مصدر للخام في فبراير شباط ومارس آذار، علاوة على تخفيضات يقوم بها منتجو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها.

 

ويعلق المستثمرون آمالا أيضا على تعافي الطلب على النفط حين يسري أثر لقاحات كوفيد-19، بينما ساهم ضعف الدولار في رفع أسعار السلع الأولية. ولكن محللين يحذرون من أن الارتفاع السريع لأسعار النفط قاد العقود الآجلة للخامين إلى منطقة شراء مفرطة.

 

ويتطلع المستثمرون إلى بيانات مخزونات النفط الأمريكية الأسبوعية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

 

هذا وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أمس الاثنين أن مخزونات الخام والبنزين الأمريكية زادت الأسبوع الماضي بينما من المتوقع انخفاض مخزونات نواتج التقطير.

 

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