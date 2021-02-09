هجوم مسلح على مخيم نازحين في ليبيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:50 ص
مخيم للاجئين
مخيم للاجئين
وكالات

أفاد موقع "218" الليبي، اليوم الثلاثاء، بأن مجموعة مسلحة مجهولة من 20 سيارة، اقتحمت مخيمًا لنازحي تاورغاء في مدينة طرابلس الليبية.

 

ونقل الموقع الليبي، عن مصدر أمني قوله إن المسلحين كانوا ملثمين وفي سيارات معتمة، بلا شعارات لأي جهة رسمية ومدججين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

 

وبحسب المصدر الأمني، منع المسلحون الدخول والخروج من المخيم والخروج، وفتشوا عددًا كبيرًا من النازحين القاطنين فيه، قبل اعتقال شابين من تاورغاء المقيمين يقيمان فيه، واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

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